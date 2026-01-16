Gioia Dominguez sottolinea l'importanza di tornare al successo, ritenendolo fondamentale. Dopo prestazioni intense e dinamiche, come assist e gincane sulla fascia, l’attenzione si sposta sulla ripresa e sui prossimi impegni. L’episodio di Nuñez, ammonito e lasciato negli spogliatoi, evidenzia l’intensità della partita. Ora, forse, è il momento di riorganizzarsi e riprendere il ritmo, lasciando alle spalle le sfide recenti.

Forse quella valigia adesso può aspettare. Meglio riaprire l’armadio e riempirlo di nuovo, dopo prestazioni così, tra assist e gincane sulla fascia, tanto da far venire il mal di testa a Nuñez, ammonito e lasciato negli spogliatoi all’intervallo da Zanetti. Scelta saggia, con questo Dominguez. Chissà se quella di ieri era l’ultima chiamata per Benja, chissà, se oltre alla valigia c’era già un biglietto stampato per salire a bordo di un aereo e salutare dopo un anno e mezzo la città. L’argentino a questa chiamata, se sarà arrivata, ha risposto presente sul campo, offrendo il meglio del repertorio, come non faceva da mesi e come mai aveva fatto in stagione, tra spezzoni e chances gettate al vento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Ci siamo proprio divertiti». Gioia Dominguez: "Tornare al successo era fondamentale»

