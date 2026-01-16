Ci siamo evoluti discutendo con le forze dell’ordine di quanto la politica non faccia un ca**o Ecco come Geolier è riuscito sfornare il suo miglior album Tutto è possibile con la benedizione di Pino Daniele

Geolier ha sviluppato il suo album “Tutto è possibile” attraverso conversazioni con le forze dell’ordine, condividendo una visione sincera e diretta. Con il respaldo di Pino Daniele, il progetto si distingue per autenticità e originalità. Se fosse in inglese, “Tutto è possibile” avrebbe l’aspetto di un’opera proveniente dagli Stati Uniti, confermando la capacità dell’artista di attraversare confini e generi musicali.

Se non fosse scritto in napoletano ma in inglese, "Tutto è possibile" di Geolier sembra sbarcare dritto dritto dall'America. Super produzioni, ritmo che cattura al primo ascolto e soprattutto tante, tantissime parole che abbracciano non solo il mondo del rapper (la vita personale, la famiglia, gioie e dolori del successo), ma butta anche un occhio a ciò che accade nel mondo esterno, laddove la delusione e il disincanto hanno la meglio sull'ottimismo. Per citare il rapper "non trovi niente finché non trovi prima te stesso" (da "Un ricco e un povero"). Sgomberiamo subito il campo: questo è il disco più bello di Geolier e uno dei migliori del mondo dell'hip hop italiano, tra quelli usciti in questi anni.

