Ci inonda di di prodotti pericolosi e illegali rispettare le leggi dell’Ue non è facoltativo se vuole fare affari qui | Shein chiamata a comparire davanti al Parlamento Europeo

Il 27 gennaio, Shein sarà chiamata a partecipare a un dibattito al Parlamento Europeo sulla vendita di prodotti illegali e pericolosi online. Dopo mesi di richieste, il colosso cinese dell’e-commerce si confronterà con le istituzioni europee per affrontare le problematiche legate alla conformità alle normative dell’UE e alla tutela dei consumatori. Questa occasione sottolinea l’importanza di rispettare le leggi comunitarie nel mercato digitale.

Il 27 gennaio Shein dovrà comparire davanti al Parlamento Europeo. Per la prima volta dopo mesi di sollecitazioni, il colosso cinese dell'e-commerce parteciperà a un dibattito ufficiale davanti alla Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori (IMCO) del Parlamento europeo, dedicato alla l otta contro la diffusione di prodotti illegali e non sicuri venduti online. L'audizione, confermata dall'Eurocamera in una nota ufficiale, vedrà la partecipazione anche di rappresentanti della Commissione europea e rientra in una serie di confronti avviati negli ultimi mesi sulla conformità delle grandi piattaforme di e-commerce alle norme europee in materia di sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori.

