Chris Martin | il suo cuore ora batte per un’italiana

Recentemente, Chris Martin è stato avvistato a Roma, suscitando interesse tra i media. Si parla di una sua possibile relazione con un’italiana, ora residente a Londra, che avrebbe catturato il suo interesse. Questa notizia aggiunge un nuovo capitolo alla vita privata del frontman dei Coldplay, ancora al centro dell’attenzione pubblica. L’articolo di Il Difforme approfondisce i dettagli di questa vicenda, offrendo uno sguardo discreto sulla nuova fase della sua vita sentimentale.

Ebbene sì, il frontman dei Coldplay, Chris Martin, si è innamorato di una modella italiana. Secondo quanto riferito da Deuxmoi, sembrerebbe che il suo cuore ora batte per Deborah Paparella che attualmente vive a Londra ma è romana. Nella mail pubblicata da Deuxmoi si legge: “Chris Martin sta frequentando una modella italiana. Ho visto il tuo articolo pubblicato. La modella italiana è Deborah Paparella! Vive a Londra ma è nata a Roma, in Italia. Stanno ancora insieme e sembra che la loro relazione sia molto seria. Una fonte ha pubblicato alcune foto dei due sul suo account personale dopo che un’intervista di Martin in cui dichiarava che gli sarebbe piaciuto creare un sito web per fare colpo su una ragazza è stata pubblicata su un account di fan“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

