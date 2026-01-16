CHOC! MEDIASET VUOLE SELVAGGIA LUCARELLI IN ESCLUSIVA ADDIO BALLANDO?

Negli ultimi giorni si susseguono voci di un possibile accordo tra Mediaset e Selvaggia Lucarelli, con l’obiettivo di portarla in esclusiva. La trattativa, ancora in fase iniziale, potrebbe portare a un contratto importante, suscitando discussioni sul futuro della giornalista e la sua eventuale presenza nel palinsesto del gruppo televisivo. La vicenda resta ancora da confermare e si attendono sviluppi ufficiali.

Mediaset vuole Selvaggia Lucarelli a tutti i costi, si ripete in questi giorni. Sarebbe pronto un contratto d’oro e in esclusiva per avere la giornalista alla corte di Cologno Monzese. Un 2026 in cui la Lucarelli dovrebbe festeggiare 10 anni a Ballando con le Stelle ma potrebbe non arrivarci se andrà in porto la trattativa che secondo Fanpage prevede un contratto, come prassi per molti volti, in esclusiva Mediaset e non in condivisione con lo show di Milly Carlucci. Il noto portale conferma i rumors sulla Lucarelli opinionista unica del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi al posto di Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHOC! MEDIASET VUOLE SELVAGGIA LUCARELLI IN ESCLUSIVA. ADDIO BALLANDO? Leggi anche: “Via da Ballando con le stelle?”. Selvaggia Lucarelli strizza l’occhio a Mediaset Leggi anche: Mediaset vuole Selvaggia Lucarelli a ogni costo: sul tavolo molto più del Grande Fratello Vip La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Grande Fratello, dopo Signorini tutto su Selvaggia Lucarelli: il piano (costoso) per salvare il reality; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos; Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip? Pier Silvio la vuole a Mediaset/ Cos'ha risposto; Selvaggia Lucarelli al GFVip | Il retroscena che nessuno si aspettava. Mediaset vuole Selvaggia Lucarelli a ogni costo: sul tavolo molto più del Grande Fratello Vip - it è in grado di anticipare l'offerta di Mediaset per portare Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: un cachet da top player, la promessa ... fanpage.it

Mediaset punta su Selvaggia Lucarelli: sul tavolo maxi-cachet e un programma tutto suo - Sul fronte della trattativa pesa il legame con la Rai e con Milly Carlucci. cosenzachannel.it

Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip? Pier Silvio la vuole a Mediaset/ Cos’ha risposto - Selvaggia Lucarelli pronta a sbarcare al Grande Fratello Vip? ilsussidiario.net

Avvertenza: i commenti di Selvaggia Lucarelli possono urtare la sensibilità. #ballandoconlestelle

