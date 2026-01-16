Chivu non ha usato sempre il bastone | dopo questa sconfitta fece tremare gli spogliatoi

Dopo una sconfitta, Cristian Chivu ha mostrato un lato diverso, facendo tremare gli spogliatoi con il suo atteggiamento deciso. Conosciuto per il suo modo diretto e protettivo di parlare dei giocatori, Chivu si distingue per la capacità di difendere il loro impegno, anche nelle situazioni più difficili. La sua presenza nello spogliatoio rappresenta un punto di riferimento per il gruppo, capace di influenzare e motivare i giocatori in momenti complessi.

Cristian Chivu è noto per il suo modo diretto ma protettivo di parlare dei giocatori, sempre pronto a difenderne il lavoro e l’impegno. Dietro questa facciata, però, nei primi mesi all’Inter non sono mancate anche scelte dure e prese di posizione nette, come racconta un retroscena svelato dal Corriere dello Sport. L’ingresso nello spogliatoio nerazzurro non era semplice: Chivu ha dovuto muoversi con cautela tra le scorie lasciate dal complicato finale della scorsa stagione, scegliendo inizialmente un approccio misurato. Ma quando la situazione lo ha richiesto, il tecnico rumeno non ha esitato a cambiare registro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Chivu arrabbiato con la squadra dopo Inter-Kairat, duro discorso negli spogliatoi: cosa ha detto

Leggi anche: Chivu Inter, duro con la squadra dopo il Kairat: sfogo negli spogliatoi e autocritica pubblica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inter, la previsione scudetto di Chivu dopo il 2-2 col Napoli. Bastoni si toglie qualche sassolino dalla scarpa - C'è un pizzico di rammarico per la vittoria sfumata col Napoli, ma Chivu sottolinea la prova dell'Inter: Uno spot per la Serie A. sport.virgilio.it

Bastoni promuove Chivu: "Ha colto subito il modo giusto di entrare nel gruppo" - "Nell’immaginario collettivo il difensore difende e basta, ma non è il mio caso. sportmediaset.mediaset.it

Inter, Bastoni: "La Supercoppa slancio per il resto della stagione. Chivu ci ha ridato entusiasmo" - Alessandro Bastoni ha fatto il punto sulla sfida di domani contro il Bologna, semifinale di Supercoppa. sportmediaset.mediaset.it

«Non ha dato nulla a questa vittoria!» Cristian Chivu non ha usato mezzi termini nel manifestare tutta la sua delusione per la prestazione di un giocatore dell’Inter nella sfida contro l’Atalanta. A suo giudizio, l’atleta è stato lontano dagli standard richiesti, poc - facebook.com facebook