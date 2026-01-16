Chiuso il minimarket etnico con la stanza abusiva carenze igieniche e rischi per la salute

Durante un normale controllo sul territorio, gli agenti del Nucleo Radiomobile della polizia locale hanno scoperto la chiusura di un minimarket etnico, con una stanza abusiva e gravi carenze igieniche. L’intervento è stato avviato in seguito al sequestro di un veicolo in divieto di sosta durante lo scarico della merce. La scoperta ha evidenziato rischi per la salute pubblica e irregolarità nelle strutture commerciali.

Un controllo scattato per caso, per un veicolo lasciato in divieto di sosta per scaricare la merce. E proprio mentre veniva scaricato il materiale, gli agenti del Nucleo Radiomobile della polizia locale hanno voluto approfondire. Il mezzo era sottoposto a fermo amministrativo e all'interno del minimarket dove veniva portata la merce c'erano diverse irregolarità. È successo nella tarda mattinata di venerdì 16 gennaio a Monza, nel quartiere Cederna. All'interno del locale gli agenti hanno trovato irregolarità di natura igienico-sanitaria ed edilizia, tali da rendere necessario un intervento immediato.

