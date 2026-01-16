Giacomo Chini, allenatore della Sansovino, commenta il prossimo match contro la Sangiovannese, definendola una squadra “ferita, ma non al tappeto”. La partita, in programma al Fedini, si disputa alla terza giornata del girone di ritorno e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di confrontarsi in un momento delicato della stagione.

"Troveremo una Sangiovannese ferita, non di certo al tappeto". Parole di Giacomo Chini, allenatore della Sansovino che questa domenica sarà di scena al Fedini per la terza giornata del girone di ritorno. Proprio come il Marzocco è reduce da una sonora sconfitta, ancora più vasta nelle proporzioni rispetto a quella incassata dai ragazzi di Calderini: "Un 6-0 come quello di Grassina lo giustifichi sempre male, soprattutto se guardi la prima parte di gara dove siamo andati vicino a sbloccare la situazione. Il goal incassato a fine primo tempo ci ha indubbiamente tagliato le gambe, questo non giustifica il risultato ma soprattutto la prestazione che abbiamo sciorinato nel corso della ripresa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chini legge il derby delle squadre ferite

Leggi anche: Inter Milan, è pronto il DERBY DI MERCATO! Sommer e Maignan verso l’addio, ecco quali sono gli obbiettivi delle due squadre

Leggi anche: Juventus Under 17, aria di Derby: sabato 20 a Vinovo arriva il Torino. Lo stato di forma e la posizione in classifica delle 2 squadre

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chini legge il derby delle squadre ferite.

Legge di Bilancio 2026: cosa cambia per artigiani e imprese I nostri esperti di Trentino Imprese hanno analizzato la manovra e preparato una sintesi chiara con le principali novità fiscali che riguardano artigiani, piccole imprese e famiglie. Scopri tutte l facebook