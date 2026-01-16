Chiesa Juve ipotesi ritorno sempre più difficile | cosa sta succedendo sponda Liverpool Salgono le quotazioni per la seconda scelta!

Le trattative per il ritorno di Chiesa alla Juventus si complicano, con ostacoli legati ai costi e alla richiesta di cessione definitiva. Nel frattempo, le quotazioni di Daniel Maldini aumentano, rafforzando l’ipotesi di una seconda scelta. Sul fronte Liverpool, le dinamiche di mercato e le restrizioni stanno influenzando le strategie di acquisto e cessione, rendendo più difficile il ritorno di alcuni giocatori.

Chiesa Juve: costi alti e richiesta di cessione definitiva frenano il ritorno, contatti bloccati mentre sale la quotazione di Daniel Maldini. La strategia della Juventus per completare il reparto avanzato a disposizione di Luciano Spalletti sta subendo una netta e decisiva evoluzione nelle ultime ore. L'imperativo del mercato di gennaio è individuare un profilo di qualità capace di agire come vice di Kenan Yildiz, ma le strade per arrivare al candidato ideale si stanno separando drasticamente. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, la pista che porta al suggestivo ritorno di Federico Chiesa si è fatta improvvisamente ripida, al limite dell'impraticabile.

Leggi anche: Chiesa Juve, ritorno sempre più possibile: adesso Federico ha fretta! Spalletti chiama, ma il Liverpool…

Leggi anche: Calciomercato Juve: se non arriva Chiesa salgono le quotazioni di questo giocatore come vice Yildiz. Piace a Spalletti

