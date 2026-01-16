Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa | la perizia della famiglia Poggi

La famiglia Poggi ha reso nota una perizia secondo cui Chiara avrebbe accesso alla cartella del computer di Stasi, contenente file pornografici catalogati per genere, la sera prima della sua morte. Questa scoperta contribuisce a chiarire alcuni aspetti delle indagini e offre nuovi dettagli sulla dinamica degli eventi che portarono alla tragica scomparsa di Chiara.

Garlasco (Pavia), 16 gennaio 2026 – “La sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca". Delitto di Garlasco, chi è entrato nei computer sotto sequestro: le attività (e gli errori) del 2007. Cosa accadde davvero il 14 agosto Lo scrivono gli avvocati Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Pogg i, in una nota nella quale fanno riferimento a "un nuovo approfondimento informatico " da loro sollecitato da cui emergono questi accessi della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa”: la perizia della famiglia Poggi Leggi anche: Garlasco, i legali Poggi: “Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa” Leggi anche: “Chiara Poggi la sera prima di essere uccisa aveva trovato i file porno di Stasi”: la nuova perizia della famiglia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Armonizzati, trova la tua nota, e falla risuonare forte e chiara, poiché sei parte della vasta orchestra della vita. Hai un tuo ruolo specifico da interpretare : cercalo e troverai l’armonia dei suoni che cercavi.. Buongiorno piovoso qui da me x.com APPELLO ESTERNO - CHIARA CERCA ADOZIONE Non si trova in gattile ma a MARCARIA (MN) Mi chiamo CHIARA e sono una dolcissima micetta di tre anni, sterilizzata, vaccinata e microchippata. Ho lasciato i giorni di strada alle spalle e ho scopert - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.