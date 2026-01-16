Chiara trovò dei film porno sul pc di Stasi

Chiara scoprì dei film pornografici sul computer di Stasi, sollevando interrogativi sulla sua condotta. Nel frattempo, i legali dei Poggi hanno condotto autonomamente le proprie indagini sul delitto di Garlasco, distanziandosi dall’attività della procura e dei difensori degli indagati. Questa dinamica evidenzia le diverse strategie investigative adottate dalle parti coinvolte nel caso.

Anche i legali dei Poggi hanno svolto in autonomia rispetto alla procura e ai difensori degli indagati, le loro indagini sul delitto Garlasco. E le conclusioni a cui sono arrivati confermerebbero il movente di Alberto Stasi, il fidanzato dell'epoca condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 a Garlasco. "Abbiamo ritenuto di fare chiarezza anche sulle false notizie diffuse in questi mesi sollecitando un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca" del delitto, sostengono gli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

