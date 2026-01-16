‘Chiara Poggi vide quei file’ i contenuti proibiti sul pc di Stasi l’ultima notte e il movente
A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le nuove indagini sul caso di Garlasco sollevano dubbi sulla condanna di Alberto Stasi. Al centro delle recenti analisi ci sono i files trovati sul computer di Stasi, che potrebbero contenere elementi cruciali per chiarire il movente e i dettagli dell’ultima notte. Questo approfondimento evidenzia come le verifiche in corso possano influenzare nuovamente il corso della giustizia.
Caso Garlasco: perché le nuove indagini rischiano di riaprire il processo Stasi. A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la storia giudiziaria del delitto di Garlasco resta in bilico nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi. La Procura di Pavia, che da quasi un anno ha riaperto le indagini puntando su Andrea Sempio, potrebbe offrire alla difesa del fidanzato della vittima l’occasione per chiedere la revisione della condanna definitiva a 16 anni. Un’ipotesi che la famiglia della vittima intende contrastare con decisione, rafforzando l’impianto probatorio che ha portato alla condanna irrevocabile dell’ex fidanzato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Il video di Andrea Sempio fu l'ultima cosa che Chiara Poggi vide sul pc
Leggi anche: Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi
“Chiara Poggi ha bloccato con la password una cartella di video con Stasi”: i pm cercano il movente sul pc - Gli inquirenti del caso Garlasco starebbero facendo verifiche su una cartella che Chiara Poggi avrebbe bloccato con una password per evitare l'accesso ... fanpage.it
Garlasco, il movente di Andrea Sempio secondo gli inquirenti: «Sarà svelato a indagini chiuse». Quel disegno su Chiara Poggi - potrebbe essere poi legato all'esistenza nel PC della 26enne di alcuni suoi video intimi con Alberto Stasi messi in sicurezza da lei stessa in una ... leggo.it
Legali famiglia Poggi: "Chiara vide le immagini porno dal pc di Stasi, ora c'è certezza" - La sera prima di essere uccisa" scrivono gli avvocati della famiglia Poggi: "Stop alla riabilitazione di un assassino". msn.com
Il movente è uno dei punti cruciali dell’omicidio di Chiara Poggi. E sulla presunta lite tra la vittima e Alberto Stasi, condannato a sedici anni, per le foto hard trovate sul computer del fidanzato è da sempre battaglia tra le parti. Che prosegue con l’ultimo «ulterior - facebook.com facebook
Il delitto di Garlasco, i legali della famiglia Poggi: "Gli approfondimenti sul caso confermano che Chiara scoprì i file di Stasi". #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.