A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le nuove indagini sul caso di Garlasco sollevano dubbi sulla condanna di Alberto Stasi. Al centro delle recenti analisi ci sono i files trovati sul computer di Stasi, che potrebbero contenere elementi cruciali per chiarire il movente e i dettagli dell’ultima notte. Questo approfondimento evidenzia come le verifiche in corso possano influenzare nuovamente il corso della giustizia.

Caso Garlasco: perché le nuove indagini rischiano di riaprire il processo Stasi. A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la storia giudiziaria del delitto di Garlasco resta in bilico nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi. La Procura di Pavia, che da quasi un anno ha riaperto le indagini puntando su Andrea Sempio, potrebbe offrire alla difesa del fidanzato della vittima l’occasione per chiedere la revisione della condanna definitiva a 16 anni. Un’ipotesi che la famiglia della vittima intende contrastare con decisione, rafforzando l’impianto probatorio che ha portato alla condanna irrevocabile dell’ex fidanzato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Chiara Poggi vide quei file’, i contenuti proibiti sul pc di Stasi, l’ultima notte e il movente

Leggi anche: Il video di Andrea Sempio fu l'ultima cosa che Chiara Poggi vide sul pc

Leggi anche: Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“Chiara Poggi ha bloccato con la password una cartella di video con Stasi”: i pm cercano il movente sul pc - Gli inquirenti del caso Garlasco starebbero facendo verifiche su una cartella che Chiara Poggi avrebbe bloccato con una password per evitare l'accesso ... fanpage.it