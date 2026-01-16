Chiara Poggi la sera prima di essere uccisa aveva trovato i file porno di Stasi | la nuova perizia della famiglia

Una nuova perizia informatica sui dispositivi di Stasi rivela che Chiara Poggi, la sera prima della sua morte, aveva accesso a una cartella del suo PC contenente numerosi file pornografici. La famiglia Poggi ha commissionato questa analisi per approfondire i dettagli della vicenda, evidenziando un particolare riscontro sulla presenza di contenuti catalogati per genere. La scoperta apre nuovi spunti nell’ambito delle indagini sul caso.

La nuova perizia informatica eseguita dai legali e dai consulenti della famiglia Poggi svela: "Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) Leggi anche: Garlasco, i legali Poggi: "Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa"

Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara aveva visto la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia cambia tutto - La difesa della famiglia di Chiara Poggi ha fatto «un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso ... leggo.it

Legali Poggi, 'approfondimento conferma che Chiara scoprì file di Stasi' - "Abbiamo ritenuto di fare chiarezza anche sulle false notizie diffuse in questi mesi sollecitando un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiar ... ansa.it

#Garlasco, spunta un nuovo dettaglio: un fazzoletto trovato sul tavolo di Chiara Poggi non sarebbe mai stato analizzato. Dubbi sull’indagine rilanciati a #MattinoCinque x.com

L’omicidio di Chiara Poggi viene usato come esempio di una giustizia che non funziona. La speranza dei promotori della riforma è che la separazione delle carriere possa portare a indagini più accurate e senza errori. Ma si tratta solo di propaganda - facebook.com facebook

