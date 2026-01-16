Chiara Ferragni la sorella Valentina rompe il silenzio dopo la sentenza | Per sempre al tuo fianco

Il rapporto tra le sorelle Ferragni si conferma solido anche dopo la recente sentenza. Valentina Ferragni ha deciso di rompere il silenzio, affermando:

Il legame tra Francesca, Valentina e Chiara Ferragni è sempre stato forte. Un'altra testimonianza, qualora servisse, è arrivata ieri 15 gennaio. Ovvero quando Valentina, lsorella della nota influencer da 28 milioni di follower, ha pubblicato sui social un post dedicato a Chiara, il giorno dopo il. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la sentenza e parla di Fedez, ingenuità e di ciò che farà dopo

Leggi anche: Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, rompe il silenzio dopo la sentenza di proscioglimento

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Valentina Ferragni, la sorella silenziosa che non ha mai lasciato Chiara. Ecco chi è; Chiara Ferragni in vacanza con le sorelle e il fratello Lorenzo: le rare foto (con dedica) del padre; Valentina Ferragni la sorella silenziosa che non l' ha mai lasciata sola; Chiara Ferragni smentisce i sussurri su un possibile nuovo amore.

Valentina Ferragni, la sorella silenziosa che non ha mai lasciato Chiara. Ecco chi è - Dopo l’assoluzione di Chiara Ferragni nel caso Pandoro gate, Valentina Ferragni è la prima in famiglia a commentare sui social con un gesto discreto: un cuoricino rosso su Instagram ... msn.com