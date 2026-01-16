Chiara Ferragni e il Pandoro gate arrivano su Netflix? Il retroscena bomba

Chiara Ferragni torna al centro dell’attenzione con le ultime notizie su Netflix. Dopo un lungo procedimento giudiziario, l’imprenditrice digitale è stata prosciolta dalle accuse di truffa relative ai casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova Dolci Preziosi. Questa vicenda rappresenta un importante passo verso la conclusione di un episodio complesso, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua vicenda personale e professionale.

Per Chiara Ferragni, il 14 gennaio ha segnato la chiusura di un lungo capitolo giudiziario. L'imprenditrice digitale è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata legate ai casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

Assolta Chiara Ferragni, la sentenza sul Pandoro Gate: ecco cosa ha deciso il Tribunale - Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento noto come Pandoro Gate. alfemminile.com

Pandoro-gate, Chiara Ferragni prosciolta perché non è stato riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è stata prosciolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it

Chiara Ferragni e il Pandoro gate arrivano su Netflix

Chiara Ferragni avrebbe dovuto rilasciare la sua prima intervista tv dopo il "Pandoro Gate" a Verissimo, ma ha deciso di fare un passo indietro. Il timore di non essere capita sembra alla base di questa scelta. E se dietro al rifiuto ci fosse un progetto più grande - facebook.com facebook

"Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all'ultimo": l'indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza x.com

