Chiara Ferragni e il Pandoro arrivano su Netflix | le riprese già in Tribunale | il retroscena bomba

Chiara Ferragni torna protagonista nel mondo dello spettacolo con un nuovo progetto su Netflix, mentre si conclude una vicenda giudiziaria a suo carico. Il 14 gennaio, l’imprenditrice digitale è stata prosciolta dalle accuse di truffa legate a eventi passati, tra cui il Pandoro Balocco Pink Christmas e le uova Dolci Preziosi. Le riprese della serie sono già in corso, offrendo uno sguardo sulla sua vita e carriera.

Per Chiara Ferragni, il 14 gennaio ha segnato la chiusura di un lungo capitolo giudiziario. L'imprenditrice digitale è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata legate ai casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

Assolta Chiara Ferragni, la sentenza sul Pandoro Gate: ecco cosa ha deciso il Tribunale - Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento noto come Pandoro Gate. alfemminile.com

Chiara Ferragni parla dopo il proscioglimento per il Pandoro-gate: “La separazione da Fedez? E’ arrivata nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente ... - Durante la sentenza di ieri Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata per il caso del Pandoro- isaechia.it

Chiara Ferragni, scagionata dalle accuse di truffa aggravata, sarebbe pronta a riprendersi la scena con un progetto ad hoc su Netflix: https://fanpa.ge/E4e4d - facebook.com facebook

"Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all'ultimo": l'indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza x.com

