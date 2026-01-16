Chiara Ferragni annulla Verissimo | perché ha detto no a Silvia Toffanin
Chiara Ferragni ha deciso di annullare la sua partecipazione a Verissimo con Silvia Toffanin, suscitando sorpresa tra il pubblico. La scelta arriva dopo recenti polemiche legate al cosiddetto
Dopo il Pandoro-gate, Chiara Ferragni sorprende tutti: annulla l’intervista TV con Verissimo e crea il caos. Come l’ha presa Silvia Toffanin? Chiara Ferragni spiazza tutti. Proprio quando sembrava pronta a raccontarsi in TV, cambia idea. Dopo essere stata prosciolta nel caso Pandoro-gate, il pubblico aspettava con ansia le sue parole. Silvia Toffanin e il suo salotto a Verissimo erano in pole position per l’esclusiva. Ma all’ultimo secondo, Chiara dice no. Un rifiuto inaspettato che brucia. Dagospia lancia la bomba: l’intervista era già in programma, la registrazione fissata, lo staff al lavoro da giorni. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Leggi anche: Chiara Ferragni fa uno sgarbo a Silvia Toffanin: l’avreste mai detto? Ecco cosa è successo
Leggi anche: Chiara Ferragni e Silvia Toffanin, scoppia 'il caso': "In extremis". L'indiscrezione
Chiara Ferragni sorprende: la sua inaspettata assenza a Verissimo; Chiara Ferragni dà buca a Toffanin: il colpo basso era inaspettato, l’indiscrezione; Verissimo: Andrea Sempio ospite per la prima volta da Silvia Toffanin; Chiara Ferragni annulla la sua partecipazione all’intervista con Toffanin, sorpresa per tutti.
Chiara Ferragni ospite a Verissimo dopo il Pandoro Gate: la decisione in extremis, ecco l’indiscrezione - Tutto pronto per la sua prima intervista dopo il Pandoro Gate, Chiara Ferragni annulla all'ultimo con Verissimo: l'indiscrezione da Dagospia. donnaglamour.it
Chiara Ferragni sorprende: la sua inaspettata assenza a Verissimo - Chiara Ferragni annulla all'ultimo momento l'intervista a Verissimo, suscitando incredulità tra i fan e i media. notizie.it
Chiara Ferragni, salta l’intervista a Verissimo: cosa è successo - Secondo quanto rivelato, Chiara Ferragni e il suo staff avevano concordato un’intervista a Verissimo. dilei.it
Chiara Ferragni annulla Verissimo: perché ha detto no a Silvia Toffanin
Chiara Ferragni, scagionata dalle accuse di truffa aggravata, sarebbe pronta a riprendersi la scena con un progetto ad hoc su Netflix: https://fanpa.ge/E4e4d - facebook.com facebook
"Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all'ultimo": l'indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.