Chi è Paolo D’Amico e perché è il maestro di sci più famoso di Cortina e d’Italia

Paolo D’Amico è riconosciuto come il maestro di sci più famoso di Cortina e d’Italia, grazie alla sua esperienza pluriennale e alla capacità di insegnare a sciatori di ogni livello. Oltre alla carriera come campione di bob a due e controfigura in film hollywoodiani, D’Amico è anche confidente e consulente di clienti facoltosi, offrendo competenza e discrezione in un contesto esclusivo e internazionale.

Se oggi un ragazzino della Generazione Z guardasse il film «La Pantera Rosa» del 1963, amerebbe Claudia Cardinale che interpreta una principessa indiana in vacanza, David Niven nel ruolo del ladro gentiluomo e l’ispettore Jacques Clouseau, alias Peter Sellers. Ma riderebbe di sicuro di come si sciava a quei tempi. Quel film, oltre a far ridere ogni generazione da 60 anni a questa parte, ha un altro merito: ha mostrato a tutti cosa erano le vacanze sugli sci, allora sconosciute, e ha portato le immagini di Cortina e delle Dolomiti in ogni angolo del mondo: le case eleganti in stile tirolese, le carrozze tirate dai cavalli, i panorami sulle montagne, la neve alta sulle piste. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chi è Paolo D’Amico e perché è il maestro di sci più famoso di Cortina (e d’Italia) Leggi anche: Il compagno, l’amico, il maestro. La vita condivisa di Paolo Virno Leggi anche: Chi sono i due italiani dispersi in Nepal sull'Himalaya: c'è un maestro di sci che ha studiato a Milano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Buona domenica di gennaio 2026 a tutti… con l’amico Paolo Abozzi visto che il tempo inclemente non ci consente di andare a pesca… abbiamo pensato al pranzo domenicale ….una provocante “ rivea” dí grinfie di calamari dell’arcipelago maddalenino abbin facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.