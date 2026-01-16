Chi è Olivia Jade Giannulli la compagna on and off di Jacob Elordi

Olivia Jade Giannulli è una figura nota nel panorama di Hollywood, nota anche per la sua relazione intermittente con l’attore Jacob Elordi. La loro storia, fatta di alti e bassi, ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. In questa introduzione, esploreremo il loro rapporto e il percorso di Olivia nel mondo dello spettacolo, offrendo un quadro chiaro e preciso della sua vita e delle sue attività.

“ Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti. E Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli ne sanno qualcosa. Visto che il loro amore è tra i più “on and off” di Hollywood: dopo essersi lasciati per l’ennesima volta a ottobre 2025, sono stati recentemente visti di nuovo insieme. Stando a quanto riportato dai media americani, l’attore di Euphoria e Frankenstein e l’influencer 26enne sono stati vist i lasciare un ristorante di New York dopo una cena con i genitori di Elordi. Dopo si sono diretti verso gli Sva Theather per una sessione di domande e risposte dedicata a Frankenstein. 🔗 Leggi su Amica.it

