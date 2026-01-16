Chi è Jonathan Rivolta che ha colpito a morte il ladro entrato in casa sua

Jonathan Rivolta, ricercatore universitario di 33 anni, è stato coinvolto nell’incidente avvenuto a Lonate Pozzolo, dove un ladro è stato ucciso durante un tentativo di rapina nella sua abitazione. Attualmente non è indagato e viene considerato persona offesa nel procedimento. L’episodio ha suscitato attenzione sulle dinamiche di difesa personale in situazioni di minaccia.

Per la Procura di Busto Arsizio, il suo racconto è credibile e coerente con gli elementi raccolti. Jonathan Rivolta, 33 anni, non è indagato ed è considerato persona offesa nel fascicolo aperto per tentata rapina nella sua villetta di famiglia, a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, che si è conclusa con la morte di uno dei ladri. Jonathan Rivolta è un ricercatore universitario: ha due lauree (una triennale in Scienze della comunicazione e una magistrale in Economia e gestione aziendale) e un dottorato in Management. Vive al primo piano della casa dei genitori, a ridosso di Malpensa. Nelle stanze ci sono i suoi diplomi incorniciati, sul balcone un sacco da boxe: le arti marziali sono una passione che coltiva fin dall’adolescenza, insieme allo sport e all’attività fisica quotidiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

