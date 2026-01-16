Chi è Cristina Bianchino | età marito figli carriera Instagram

Cristina Bianchino, giornalista Mediaset, ha una carriera consolidata nel settore dell’informazione. Di circa 40 anni, è sposata e madre di due figli. È attiva anche sui social, in particolare su Instagram, dove condivide aspetti della sua vita professionale e personale. La sua biografia suscita interesse tra chi segue il mondo dell’informazione, pur mantenendo un profilo sobrio e riservato.

C’è tanta curiosità sulla biografia e la vita privata dei giornalisti Mediaset, come Cristina Bianchino. Stiamo parlando di un volto storico e fisso delle reti dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Infatti, ormai risulta una persona familiare per il pubblico di Canale 5. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lei. Cristina Bianchino biografia: quanti anni ha, dove vive, lavoro. Leggi anche: Chi è Maria Elena Cosenza: età, origini, fidanzato, carriera, Instagram. La giornalista del TG5 è nata a Roma il 18 aprile 1968. Dunque, nel 2026 compie 58 anni. La giornalista e conduttrice televisiva è sempre stata appassionata di giornalismo, sin dalla giovane età. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

