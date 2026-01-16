Chi è Chiara Moresco la docente bresciana che ha vinto la Biennale di Monza

Chiara Moresco è una docente bresciana di Tecniche plastiche contemporanee presso l'Accademia di Belle Arti di Brescia. Ex studentessa, ha recentemente vinto il Premio Biennale di Monza alla sua undicesima edizione con il video

Chiara Moresco, ex studentessa e ora docente di Tecniche plastiche contemporanee all'Accademia di Belle Arti di Brescia, si è aggiudicata il Premio Biennale di Monza all'undicesima edizione dell'omonima rassegna con il suo video "Il pasto". L'opera, creata con il supporto dell'intelligenza artificiale, affascinante e inquietante allo stesso tempo, è stata acquistata dal Museo d'Arte Contemporanea di Monza per la propria collezione, segnando un importante riconoscimento per la giovane artista.Da molti anni la Biennale di Monza rappresenta infatti un osservatorio privilegiato sulla nuova generazione di artisti formati nei principali Istituti d'Arte italiani: apertura, multidisciplinarità, contaminazione e innovazione sono le parole chiave che guidano la selezione delle opere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

