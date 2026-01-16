Chi è Andrea Vescovo presunto complice del vigile Salvagno | erano amici e si conoscevano da 3 anni

Andrea Vescovo, 38 anni, è stato arrestato come presunto complice del vigile Salvagno, coinvolto nell’omicidio di Tarna. I due si conoscevano da circa tre anni e avevano un rapporto di amicizia. Le autorità continuano le indagini, mentre rimangono irrintracciabili sia la pistola d’ordinanza di Salvagno sia l’arma utilizzata nel delitto. Vescovo si trova attualmente in carcere in attesa di ulteriori sviluppi.

Riccardo Salvagno, arrestato Andrea Vescovo, il complice del killer di Sergiu Tarna: com'è stato trovato. L'amicizia nata al New 1000 Lire, il sopralluogo al campo - Arrestato oggi, 14 gennaio, il complice di Riccardo Salvagno, il vigile urbano accusato dell'omicidio di Sergiu Tarna. msn.com

Tutti i punti ancora da chiarire sugli spostamenti del vigile Riccardo Salvagno e del complice Andrea Vescovo dopo l’uccisione di Sergiu Tarna nel Veneziano. La fuga dell’agente verso Valencia e poi Tenerife è cominciata però verso Est: cercava qualcuno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.