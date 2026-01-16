Checco batte tutti record | re Mida del Cinema italiano con una precisazione

Checco Zalone si appresta a raggiungere un nuovo traguardo nel cinema italiano. Se il suo ultimo film, attualmente in corsa, supererà i 68 milioni di euro di incasso, diventerà il film italiano più remunerativo di sempre, superando anche Avatar. Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento per la produzione e il successo del cinema nazionale nel panorama internazionale.

Se l’ultimo film di Checco Zalone riuscirà ad arrivare a 68 milioni, ed è sul Buen Camino per farlo, supererà addirittura il record di Avatar e sarà incoronato il film di maggiore incasso del cinema italiano di sempre. Più dei tanti cinepanettoni dei tempi d’oro, più di Benigni, più di Fellini, più di chiunque. Per buona pace dei detrattori, di chi vede in Zalone solo banalità e battute ripetitive e grossolane. Checco piace in maniera trasversale, più dei film di Vanzina che attiravano un certo tipo di pubblico ma erano snobbati in toto da altri. Luca Medici, in arte Zalone (e con lui il regista Gennaro Nunziante) è riuscito nel miracolo di far risorgere il cinema italiano, con la sua comicità semplice ma tutt’altro che superficiale, in grado di mettere alla berlina i vizi e pregiudizi dell’italiano medio, e in questo ultimo film soprattutto, di mixare il tutto con del buon sentimento. 🔗 Leggi su Dilei.it

