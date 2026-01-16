Cgil antitoghe | Sciopero se toccate i nostri

La Cgil Antitoghe ha annunciato possibili scioperi se si proseguirà con le azioni legali contro i dirigenti toscani coinvolti nelle proteste sulla ferrovia durante la manifestazione pro Pal. Il sindacato si schiera con l’Anm nel rifiuto al referendum, ma avverte di non tollerare interventi che colpiscano i propri rappresentanti, sottolineando l’importanza del diritto di manifestazione e di difesa dei propri dirigenti.

Il sindacato rosso sta con l’Anm per il «No» al referendum ma minaccia agitazioni nel caso in cui la magistratura continuasse a perseguire i dirigenti toscani che occuparono la ferrovia durante una manifestazione pro Pal. Un bell’esempio di coerenza. La Cgil di Maurizio Landini si schiera con l’Associazione nazionale magistrati contro la riforma della giustizia. Ma allo stesso tempo la Cgil di Maurizio Landini minaccia uno sciopero generale in Toscana nel caso in cui la magistratura decidesse di rinviare a giudizio alcuni suoi dirigenti a seguito di una manifestazione pro Palestina. Il maggior sindacato sta, dunque, con i giudici quando si tratta di parlare in astratto di giustizia, ma è contro i giudici quando questi applicano la legge e perseguono le persone che hanno commesso reati. 🔗 Leggi su Laverita.info

