Cesena affamato e insidioso in trasferta Reggiana bisogna corazzare la difesa

Le recenti trasferte di Cesena hanno mostrato una squadra insidiosa e determinata, capace di mettere in difficoltà gli avversari. La Reggiana deve rafforzare la propria difesa per affrontare al meglio queste sfide e mantenere un rendimento stabile. Le partite di recente hanno evidenziato l’importanza di una preparazione attenta e di una strategia solida per affrontare le difficoltà sul campo.

Sembrano lontane anni luci le emozioni da derby di sole poche settimane fa: il 2-1 di Cesena, l'1-0 col Modena, l'1-0 di Mantova. Proprio quello coi romagnoli, che domani arriveranno al "Città del Tricolore" alle ore 17.15, aveva racchiuso perfettamente le caratteristiche essenziali della Reggiana di Davide Dionigi. Giusta sofferenza e letali (e illuminanti) ripartenze, con Portanova e Tavsan (e Girma) che accesero con le giocate la serata del "Manuzzi". Nel secondo tempo blindò il tutto Magnani, all'esordio in granata. Tutt'altra vita: Tavsan e Magnani (e anche Marras, che fu protagonista) giocheranno altrove.

