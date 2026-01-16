Cesare Cremonini ufficializza la storia d' amore con Caterina Licini | è nata nei Magredi del Cellina
Cesare Cremonini ha annunciato ufficialmente la sua relazione con Caterina Licini, ex ballerina di Amici e attuale copywriter. La coppia si è incontrata nei Magredi del Cellina, regione di origine di Licini. L'annuncio, avvenuto venerdì 16 gennaio, conferma il legame tra il cantautore e la giovane professionista, segnando un nuovo capitolo nella vita privata di Cremonini.
A Cesare Cremonini i Magredi del Cellina hanno portato bene anche in amore. Oggi, venerdì 16 gennaio, il cantautore bolognese, 45 anni, ha ufficializzato la sua storia d'amore con Caterina Licini, 30 anni, ex ballerina di Amici e oggi copywriter.Cremonini sul suo profilo Instagram ha raccontato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
