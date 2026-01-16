Cesare Cremonini ha ufficializzato con Caterina Licini
Cesare Cremonini e Caterina Licini hanno confermato la loro relazione attraverso alcune immagini condivise durante un viaggio negli Stati Uniti. La notizia, annunciata ufficialmente, segna un nuovo capitolo nella vita del cantante e della sua compagna. La loro scelta di rendere pubblici alcuni momenti del viaggio ha suscitato interesse tra i fan, offrendo uno sguardo sulla loro complicità.
E’ da giugno che si parla di un avvicinamento sentimentale tra Cesare Cremonini e Caterina Licini, ex ballerina di Amici. Adesso, a distanza di mesi, il cantante ha deciso di ufficializzare con la ragazza. I due si erano conosciuti nel 2024, in occasione del videoclip di Ora che non ho più te, dove lei ha ballato. In quel periodo la storia con Giorgia Cardinaletti era già in crisi. Sembra che dopo la rottura con la giornalista il cantante e la ballerina abbiano iniziato a sentirsi sempre più frequentemente. In occasione del viaggio che la coppia ha fatto negli Usa, Cesare Cremonini ha condiviso una serie di scatti dove Caterina compare più volte: confermando i rumors che circolano da tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
