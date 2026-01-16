Centro studi ICappuccini | 10 anni di pensiero e cittadinanza attiva

Da pisatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Studi iCappuccini festeggia dieci anni di attività, dal 2015 al 2025, con un evento dedicato alla riflessione e alla formazione civica. L’iniziativa “Gli incontri per gente comune” offre uno spazio di dialogo e approfondimento volto a promuovere la cittadinanza attiva e il confronto tra cittadini. Un’occasione per condividere idee e promuovere una partecipazione consapevole nella vita sociale e civile.

Il Centro Studi iCappuccini celebra il suo decennale (2015-2025) con un incontro speciale dedicato alla riflessione e alla formazione civica: “Gli incontri per gente comune” – Una scuola di formazione popolare. L’incontro si terrà nella mattina di sabato 24 gennaio 2026 presso la Biblioteca dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Educare alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva: il modello della Scuola Europea Bruxelles III tra esperti esterni e pensiero critico

Leggi anche: Il Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino: eccellenza, inclusione e cittadinanza attiva al centro del convegno con l’On. Paola Frassinetti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.