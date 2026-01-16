Centro studi ICappuccini | 10 anni di pensiero e cittadinanza attiva
Il Centro Studi iCappuccini festeggia dieci anni di attività, dal 2015 al 2025, con un evento dedicato alla riflessione e alla formazione civica. L’iniziativa “Gli incontri per gente comune” offre uno spazio di dialogo e approfondimento volto a promuovere la cittadinanza attiva e il confronto tra cittadini. Un’occasione per condividere idee e promuovere una partecipazione consapevole nella vita sociale e civile.
Il Centro Studi iCappuccini celebra il suo decennale (2015-2025) con un incontro speciale dedicato alla riflessione e alla formazione civica: “Gli incontri per gente comune” – Una scuola di formazione popolare. L’incontro si terrà nella mattina di sabato 24 gennaio 2026 presso la Biblioteca dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
