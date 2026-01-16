Centro di accoglienza operaio accoltellato

Un episodio di tensione si è verificato presso il centro di accoglienza ’L’Angolo’ di Corso Martiri, dove un ospite ha avuto un alterco con un operaio impegnato in lavori edili all’interno della struttura. Durante il confronto, l’ospite ha aggredito con un coltello l’operaio, ferendolo. La situazione è stata rapidamente gestita dalle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo i dettagli dell’accaduto.

Un ospite del centro di accoglienza 'L'Angolo' di Corso Martiri litiga con un operaio che stava facendo lavori edili all'interno della struttura. Presto dalle parole si passa ai fatti e l'ospite colpisce l'operaio con un'arma da taglio, ferendolo di striscio all'addome. Quest'ultimo, invece, colpisce l'ospite con una piastrella in testa. Sul posto intervengono i carabinieri e personale sanitario. Le due persone coinvolte nella colluttazione vengono entrambe portate in ospedale, per medicare le ferite in entrambi i casi non gravi. Poi, i militari denunciano a piede libero l'ospite del centro di accoglienza, un pakistano di 53 anni, con l'accusa di lesioni personali aggravate.

