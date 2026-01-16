Censimento alunni palestinesi a scuola la circolare su schedatura dei bambini voluta Valditara opposizioni | Discriminatorio e illegittimo

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato una circolare che richiede il censimento degli alunni palestinesi nelle scuole italiane entro il 14 gennaio. La misura ha suscitato critiche da parte delle opposizioni, che la giudicano discriminatoria e illegittima. La decisione ha sollevato discussioni sul rispetto della privacy e sui criteri adottati per la schedatura degli studenti stranieri presenti nel sistema scolastico italiano.

Scuola, polemica sulla circolare del MIM: chiesto il monitoraggio degli studenti palestinesi entro il 14 gennaio. Sindacati e opposizioni parlano di schedatura e discriminazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha spedito una circolare in tutti gli Uffici scolastici regionali. La Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIM con una nota rivolta agli USR ha avviato una rilevazione degli alunni palestinesi presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Il capo dipartimento Palumbo replica alla Flc-Cgil che ha chiesto spiegazioni sulla rilevazione promossa da Viale Trastevere: "Inappropriato strumentalizzare a scopo di propaganda". Il ministero nega si tratti di schedatura su base etnica e afferma di utilizzare lo stesso format applicato con gli alunni ucraini. Sindacati all'attacco: "Schedatura discriminatoria senza base normativa".

