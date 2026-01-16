Cena e concerto al Ginger | il folk revival siciliano di Oriana Civile

Venerdì 16 gennaio alle 20,30, l’osteria Ginger di Agrigento presenta una serata con cena e concerto dedicata alla musica folk siciliana. La cantautrice Oriana Civile propone un viaggio tra tradizione orale e memoria musicale, accompagnata da un’atmosfera intima e autentica. L’evento si svolge in via Empedocle 21, offrendo un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un ambiente accogliente, ideale per apprezzare le radici culturali della Sicilia.

