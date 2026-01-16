Cena e concerto al Ginger | il folk revival siciliano di Oriana Civile

Da agrigentonotizie.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 16 gennaio alle 20,30, l’osteria Ginger di Agrigento presenta una serata con cena e concerto dedicata alla musica folk siciliana. La cantautrice Oriana Civile propone un viaggio tra tradizione orale e memoria musicale, accompagnata da un’atmosfera intima e autentica. L’evento si svolge in via Empedocle 21, offrendo un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un ambiente accogliente, ideale per apprezzare le radici culturali della Sicilia.

Tradizione orale, memoria musicale e una voce che attraversa il tempo. Venerdì 16 gennaio alle 20,30 l’osteria Ginger – people & food di Agrigento, in via Empedocle 21, ospita una serata che unisce musica dal vivo e cucina con la formula cena e concerto affidata alla cantautrice Oriana Civile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Serata irlandese al Ginger People & Food: cena-concerto con i Rolling Waves

Leggi anche: Al Teatro Smeraldo di Valeggio il primo Concerto di Natale del Corpo Bandistico Folk con Majorettes di Quaderni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

cena concerto ginger folkSerata irlandese al Ginger People & Food: cena-concerto con i Rolling Waves - All’osteria Ginger People & Food di Agrigento, in via Empedocle 21, venerdì 2 gennaio alle 20:30 è in pro ... agrigentonotizie.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.