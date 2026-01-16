Cellulare in bagno mentre la figlia della compagna fa la doccia patrigno assolto

Un uomo di Ancona, coinvolto in una vicenda giudiziaria legata a un episodio di uso di cellulare in bagno durante la doccia della figlia della compagna, è stato assolto. La sua storia si inserisce in un contesto di cinque anni di convivenza con un partner affetto da dipendenza da droga, sotto monitoraggio del Sert. La decisione della magistratura evidenzia l'importanza di un’analisi approfondita dei fatti e delle responsabilità.

ANCONA - Per cinque anni ha vissuto insieme al proprio compagno segnato dalla dipendenza da droga e seguito dal Sert. Un rapporto problematico che ha portato la donna a lasciare il compagno e a denunciarlo quando ha scoperto che aveva lasciato il telefono in bagno mentre la figlia faceva la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Nasconde telecamera in bagno per riprendere due minorenni sotto la doccia, patrigno rischia il processo per pornografia minorile

Leggi anche: Medugno racconta: "“Signorini è entrato in bagno nudo mentre facevo la doccia"

