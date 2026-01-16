È uscito nelle sale il nuovo film di Jenny De Nucci, intitolato

È da ieri nelle sale cinematografiche il nuovo lavoro di Jenny De Nucci, 25enne attrice di Limbiate. “ Prendiamoci una pausa “ è il titolo della pellicola di Christian Marazziti che può contare su un cast “stellare“ con Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Lucia Ocone, Ricky Memphis e Alessandro Haber. Dall’esordio ormai 8 anni fa con “ Il Collegio “, Jenny De Nucci, classe 2000, cresciuta a Limbiate dove ancora vive la sua famiglia, ha proseguito con una carriera in crescendo, partecipando a produzioni tv come “ Don Matteo “ e “ Un passo dal cielo “ per poi entrare nel cast di film come “ Ancora più bello “ e cortometraggi come “ Happy birthday “ che raccontava il fenomeno dell’hikikomori con la colonna sonora di Achille Lauro, fino all’ultimo “ Ti respiro “ di cui è stata anche produttrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

C'è il nuovo film di Jenny De Nucci: "Emozione gigantesca"

