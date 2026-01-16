CdS – Clamoroso un ex Juve torna in Italia e riparte dalla Serie D | ecco chi è

Douglas Costa, ex giocatore della Juventus, torna in Italia e riparte dalla Serie D con il ChievoVerona. La sua scelta rappresenta un passo importante nella sua carriera, segnando il suo ritorno nel campionato italiano. La notizia ha suscitato interesse tra tifosi e appassionati, evidenziando la volontà del calciatore di continuare a competere a livelli elevati. Un ritorno che apre nuovi scenari nel panorama calcistico italiano.

2026-01-16 17:03:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata dal Corriere: Douglas Costa è un nuovo calciatore del ChievoVerona. L'ex, tra le altre, di Bayern Monaco e Juve riparte dalla Serie D dopo la conclusione della sua esperienza in Australia con il Sydney FC: contratto di 6 mesi. Douglas Costa potrebbe debuttare contro il Milan Futuro. A 35 anni l'esterno d'attacco brasiliano farà tappa in Italia prima di raggiungere Mario Balotelli all' Al Ittifaq. Douglas Costa potrebbe esordire già in occasione della sfida casalinga con il Milan Futuro in programma domenica 18 gennaio con calcio d'inizio alle 18.

