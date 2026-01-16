Castelverde quattro spacciatori tentano di fuggire nei campi | uno viene arrestato

A Castelverde, quattro individui coinvolti in attività di spaccio hanno tentato di scappare nei campi dopo essere stati intercettati dalla polizia locale. Uno di loro è stato successivamente arrestato, mentre gli altri sono riusciti a fuggire. L’intervento delle forze dell’ordine è volto a garantire la sicurezza della comunità e a contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona.

Quando la pattuglia della polizia locale di Castelverde ha cercato di fermarli, loro hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla fuga in mezzo ai campi. Tre uomini e una donna sono la banda di spacciatori intercettata a Marzaleng o, frazione di Castelverde, giovedì mattina. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Casalbuttano ed Uniti, che sono riusciti ad intercettare uno dei fuggitivi che durante la fuga aveva tentato di disfarsi di tre involucri contenenti 240 grammi di eroina, uno contenente 84 grammi di hashish, ulteriori due involucri contenenti 46 grammi di cocaina e un bilancino elettronico per la pesatura delle sostanze.

