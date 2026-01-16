Castellarquato i giorni e gli orari per il ritiro dei nuovi contenitori dei rifiuti
Ecco le date e gli orari del punto ambiente temporaneo di Castellarquato, dedicato al ritiro dei nuovi contenitori dei rifiuti. Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno potuto ricevere i materiali durante le visite degli informatori. Consultate il calendario per conoscere i giorni disponibili e assicurare un corretto svolgimento della raccolta differenziata nel Comune.
Ecco le date del punto ambiente temporaneo attivo nel Comune di Castellarquato per il ritiro dei materiali indispensabile alla raccolta differenziata nel caso in cui gli utenti non fossero stati presenti durante la visita degli informatori.PUNTO AMBIENTE TEMPORANEO IRENPer il ritiro dei materiali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Rottofreno, ecco come ritirare i nuovi contenitori dei rifiuti
Leggi anche: Gli orari di apertura dei cimiteri a Napoli nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti
3 giorni tra Emilia Romagna e Lombardia (Piacenza, Castell'Arquato, Mantova, Parma, Brescia) - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.