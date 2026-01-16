Castellarquato i giorni e gli orari per il ritiro dei nuovi contenitori dei rifiuti

Ecco le date e gli orari del punto ambiente temporaneo di Castellarquato, dedicato al ritiro dei nuovi contenitori dei rifiuti. Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno potuto ricevere i materiali durante le visite degli informatori. Consultate il calendario per conoscere i giorni disponibili e assicurare un corretto svolgimento della raccolta differenziata nel Comune.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.