Castellammare di Stabia | strappa gli orecchini ad una donna Arrestato dalla Polizia di Stato

A Castellammare di Stabia, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver strappato gli orecchini a una donna e tentato la fuga a bordo di una moto. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il sospetto in viale Europa, garantendo la sicurezza della vittima e assicurando il rispetto della legge.

Strappa gli orecchini a una donna e tenta la fuga in moto: bloccato dopo un inseguimento in viale Europa. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne stabiese con precedenti di polizia, anche specifici, per furto con strappo. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in viale Europa hanno notato un soggetto che ha strappato gli orecchini ad una donna per poi darsi alla fuga a bordo di un motoveicolo. I poliziotti, prontamente intervenuti, gli hanno intimato l’alt ma l’uomo ha accelerato bruscamente la marcia finché, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato trovandolo in possesso degli orecchini appena asportati alla vittima. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

