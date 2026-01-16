Castagnetti titolare domani a Reggio

Domani, Castagnetti sarà il titolare nella partita a Reggio Emilia. La squadra si è allenata oggi nella sessione di rifinitura, preparandosi al meglio per l’impegno in trasferta. Tutti i giocatori sono abili e disponibili, pronti a scendere in campo con la consueta determinazione. La squadra si prepara con attenzione per affrontare la gara, mantenendo alta la concentrazione e l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Tutti abili ed arruolati nella rosa bianconera. Oggi l' allenamento di rifinitura prima della partenza di Reggio Emilia. Mister Mignani dovrebbe tornare a schierare la formazione tipo, rinserendo Castagnetti nell'undici titolare, dopo che la sua assenza dal primo minuto, contro l'Empoli si era fatta sentire, eccome. L'allenatore dovrà continuare a puntare sugli stessi uomini utilizzati in tutto il girone di andata poiché per domani, prima gara di ritorno, i rinforzi non sono arrivati. La panchina numericamente piange, ora conta pure l'assenza di Adamo, già allo Spezia. In uscita, poi, ci sarebbe anche Diao.

