Cassano duro sul Milan | Scempio Allegri lo sta peggiorando

Antonio Cassano critica il Milan, definendo la situazione attuale uno “scempio” e accusando Allegri di peggiorare la squadra. Nonostante la recente vittoria in rimonta contro il Como e il secondo posto in classifica, l’ex calciatore evidenzia preoccupazioni sulla gestione e le prestazioni del club. La sua analisi si inserisce nel contesto di un campionato ancora aperto, con il Milan chiamato a migliorare per mantenere la posizione di vertice.

Nonostante la vittoria in rimonta sul campo del Como e il secondo posto in classifica dopo 21 giornate, il Milan finisce nel mirino di Antonio Cassano. L'ex attaccante, intervenuto nella puntata speciale di Viva El Futbol andata in onda dopo i recuperi infrasettimanali, usa toni durissimi contro i rossoneri e Massimiliano Allegri. Cassano non guarda il risultato e va dritto al punto: "Sta riducendo il Milan ancora peggio di come ha fatto alla Juventus". Nel mirino anche l'avversario e il contesto della partita: "Il Como fino all'altro giorno era in Serie B, ha speso tanto sul mercato ma non sono campioni".

