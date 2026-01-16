Caso Tedofori Malagò | Il successo della Fiamma è pazzesco La storia degli atleti è sacra

Il viaggio della fiamma olimpica rappresenta un momento di grande significato, simbolo di unità e tradizione sportiva. Malagò sottolinea come il percorso degli atleti sia fondamentale e meriti rispetto e attenzione, evidenziando l’importanza di preservare e valorizzare questa storia. Un evento che, attraverso il suo successo, rafforza il senso di comunità e di rispetto per lo sport e i suoi protagonisti.

Milano – "Il successo del viaggio della fiamma è pazzesco e la storia degli atleti è sacra. Tutto mi si può dire, eccetto che io non l'abbia rispettata e valorizzata". Lo ha detto il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, a margine dell'evento di presentazione delle cerimonie delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 a Venezia. Malagò è tornato, con una precisazione, sulla discussione delle ultime ore relativa ai tanti tedofori non appartenenti al mondo dello sport scelti per il viaggio della Fiamma olimpica: "Che il viaggio della fiamma sia un successo pazzesco non lo dico io, ma i fatti oggettivi, il Cio è entusiasta.

