Caso Tedofori il Comitato Organizzatore di Milano Cortina | Il processo di individuazione è condiviso e trasparente
La Fondazione Milano Cortina 2026 ha diffuso una nota per chiarire il processo di selezione dei tedofori della Fiamma olimpica, sottolineando la trasparenza e la condivisione delle modalità di individuazione, al fine di rispondere alle recenti polemiche e chiarire eventuali fraintendimenti.
Milano – Fondazione Milano Cortina 2026 è intervenuta con una nota per chiarire il caso tedofori, che nelle ultime ore ha creato diverse polemiche sul viaggio della Fiamma olimpica: “La Fondazione Milano Cortina 2026 – si legge – interviene con la massima chiarezza per porre fine a interpretazioni distorte e ricostruzioni arbitrarie riguardo al processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica. Un processo che è condiviso, regolato e trasparente, e che coinvolge più soggetti istituzionali e territoriali, come avviene in ogni grande staffetta Olimpica nel mondo. La nomina dei tedofori può essere effettuata da tutte le realtà che partecipano alla costruzione del Viaggio della Fiamma: -Fondazione Milano Cortina 2026? Città di tappa? Sponsor del progetto Olimpico? CONI regionali? Enti territoriali? Comitato Olimpico Internazionale Tutte queste realtà hanno pieno titolo per proporre i propri tedofori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
