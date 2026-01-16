Caso Tedofori il Comitato Organizzatore di Milano Cortina | Il processo di individuazione è condiviso e trasparente

Da cdn.ilfaroonline.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha diffuso una nota per chiarire il processo di selezione dei tedofori della Fiamma olimpica, sottolineando la trasparenza e la condivisione delle modalità di individuazione, al fine di rispondere alle recenti polemiche e chiarire eventuali fraintendimenti.

Milano – Fondazione Milano Cortina 2026 è intervenuta con una nota per chiarire il caso tedofori, che nelle ultime ore ha creato diverse polemiche sul viaggio della Fiamma olimpica: “La Fondazione Milano Cortina 2026 – si legge – interviene con la massima chiarezza per porre fine a interpretazioni distorte e ricostruzioni arbitrarie riguardo al processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica. Un processo che è condiviso, regolato e trasparente, e che coinvolge più soggetti istituzionali e territoriali, come avviene in ogni grande staffetta Olimpica nel mondo. La nomina dei tedofori può essere effettuata da tutte le realtà che partecipano alla costruzione del Viaggio della Fiamma: -Fondazione Milano Cortina 2026? Città di tappa? Sponsor del progetto Olimpico? CONI regionali? Enti territoriali? Comitato Olimpico Internazionale Tutte queste realtà hanno pieno titolo per proporre i propri tedofori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Milano Cortina 2026, comitato organizzatore chiarisce caso tedofori: “Processo di individuazione condiviso e trasparente”

Leggi anche: Caso tedofori Milano Cortina 2026, la nota del comitato organizzatore: “Ecco quali sono stati i criteri di selezione”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milano Cortina 2026, comitato organizzatore su caso tedofori: Processo di individuazione trasparente; Fondazione: 'Selezione tedofori rigorosa'; Milano Cortina 2026, comitato organizzatore chiarisce caso tedofori: Processo di individuazione condiviso e trasparente; Milano Cortina: la Fondazione prova a stoppare il caso tedofori, 'selezione trasparente'.

caso tedofori comitato organizzatoreMilano Cortina 2026, comitato organizzatore chiarisce caso tedofori: "Processo di individuazione condiviso e trasparente" - La Fondazione è intervenuta con una nota per 'porre fine a interpretazioni distorte e ricostruzioni arbitrarie riguardo al processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica' ... adnkronos.com

caso tedofori comitato organizzatoreCaso tedofori Milano Cortina 2026, la nota del comitato organizzatore: "Ecco quali sono stati i criteri di selezione" - Fondazione Milano Cortina 2026 ha risposto con un comunicato alle polemiche delle ultime ore sui tanti tedofori (non appartenenti al mondo dello sport) scelti per il viaggio della fiamma ... adnkronos.com

caso tedofori comitato organizzatoreLa Fondazione dice stop al caso tedofori: "Selezione rigorosa, inclusiva e rispettosa" - 1 Malagò aggiunge: "La storia degli sportivi è sacra" ... msn.com

Milano-Cortina, Malagò: Tedofori? Noi italiani saliamo facilmente sul podio delle polemiche

Video Milano-Cortina, Malagò: Tedofori? Noi italiani saliamo facilmente sul podio delle polemiche

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.