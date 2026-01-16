Caso Mazzocchi in Napoli-Parma parla De Marco AIA | Ecco perché era fuorigioco

Durante la partita tra Napoli e Parma, terminata 0-0, sono emersi alcuni dubbi sulla posizione di fuorigioco nel caso Mazzocchi. De Marco, rappresentante dell'AIA, ha spiegato i motivi che hanno portato alla decisione ufficiale. La discussione riguarda un episodio chiave che ha influenzato il risultato e ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Il match tra Napoli e Parma, terminato 0-0, ha dato ai partenopei amarezza per aver lasciato per strada due punti. Oltre per il risultato, la rabbia dei tifosi è arrivata anche a causa di un caso controverso, quello del gol di McTominay, annullato per fuorigioco precedente di Mazzocchi. Dalle immagini, però, la dinamica è apparsa sin da subito poco chiara, scatenando le reazioni dei tifosi. Andrea De Marco, ai microfoni di Radio CRC, ha fatto chiarezza. Napoli-Parma, De Marco: “Immagini traggono in inganno, parte della spalla punibile”. Andrea De Marco, responsabile AIA per i rapporti tra CAN e club di Serie A e Serie B, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per chiarire vari episodi poco chiari sul Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso Mazzocchi in Napoli-Parma, parla De Marco (AIA): “Ecco perché era fuorigioco” Leggi anche: De Marco (l’uomo di Rocchi): «Mazzocchi? Quell’immagine tratta dalla telecamera sbagliata, una parte della spalla era in fuorigioco» Leggi anche: Napoli-Parma 0-0 | Segna McTominay, ma Mazzocchi è in fuorigioco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Chi sceglie i frame da usare al VAR per il fuorigioco, come quello di Mazzocchi in Napoli-Parma; Il Napoli non sfonda, il Parma indenne al Maradona: pari a reti inviolate; Napoli-Parma, perché è stato annullato il gol a McTominay; Pagelle Napoli-Parma 0-0: Mazzocchi ispirato, Hojlund braccato da Troilo, Lang e Neres deludono. Gol annullato al Napoli, errore dell’arbitro o ascella ’fuorilegge’ di Mazzocchi? - Parma, il gol annullato a McTominay e il caso fuorigioco: perché il Var ha giudicato irregolare Mazzocchi? internapoli.it

