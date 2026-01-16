Caso La Spezia Novara contro la militarizzazione delle scuole | Il problema è educativo bisogna insegnare agli studenti a gestire le controversie

A La Spezia, l’accoltellamento tra studenti ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. Daniele Novara sottolinea che il problema non risiede nella militarizzazione, ma in un deficit educativo: è fondamentale insegnare agli studenti a gestire le controversie. La scuola, secondo lui, deve promuovere competenze di risoluzione dei conflitti, contribuendo a creare ambienti più sicuri e più attenti allo sviluppo emotivo dei giovani.

Daniele Novara commenta l’accoltellamento di La Spezia criticando l’approccio repressivo e invitando la scuola a insegnare la gestione dei conflitti come competenza fondamentale. Secondo il pedagogista, la violenza esplode quando i ragazzi non sanno affrontare le divergenze relazionali, trasformando l’altro in un ostacolo da eliminare. L’aggressione avvenuta all’interno di un istituto superiore di La Spezia, dove un diciottenne è stato ferito con un coltello, riapre la discussione sulla violenza scolastica. Mentre l’opinione pubblica si concentra sui protocolli di sorveglianza, Daniele Novara offre una lettura diversa dell’accaduto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: L’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole: “Ministero censura il nostro corso contro riarmo per ignoranza e paura” Leggi anche: “Salerno e la sua storia millenaria": parte il progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Hockey Sarzana fuori dalla final-eight di Coppa Italia; Pietro Iemmello, il Profeta (in Patria...) del gol; Hockey Sarzana a Forte dei Marmi in cerca di una svolta. Le segnalazioni di droni sospetti sono una manciata e non vengono sottovalutate. Anche perché, almeno in un caso, un velivolo è stato avvistato nelle immediate vicinanze di uno dei tanti siti d’interesse militare dislocati nel golfo di La Spezia - facebook.com facebook Una sentenza autorizza la rettifica all'anagrafe per una bambina di La Spezia, oggi maschio. È il più giovane ad aver concluso il percorso di transizione nel nostro Paese. Pro Vita & Famiglia: «Una follia». Dal ddl del governo al caso Careggi fino alle scelte de x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.