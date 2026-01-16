Il caso Hannoun riguarda un agente israeliano sconosciuto, che ha fornito un dossier chiave collegando associazioni finanziate a Hamas. Questo 007, il cui nome rimane riservato per motivi di sicurezza, è stato determinante nel processo contro Mohamed Hannoun. La sua testimonianza ha permesso di chiarire i legami tra alcuni enti e l'organizzazione palestinese, contribuendo alle indagini giudiziarie e alla sicurezza nazionale.

È un anonimo lo 007 israeliano autore del dossier che ha portato all’incriminazione di Mohamed Hannoun, per ragioni di sicurezza nazionale. Ma il suo nome se lo sono dimenticato in copia conoscenza nel fascicolo a cui hanno accesso, oltre alla Procura, anche tutte le difese degli imputati. Il misterioso “Avi”, autore del rapporto “Expert” che collega le associazioni benefiche palestinesi finanziate da Hannoun che in realtà sarebbero legate ad Hamas, ha un nome e cognome: si chiama Avi Abramson, ed è un esperto di antiterrorismo che lavora per il National Bureau of Counter Terrorism Financing of Israel, branca dei servizi di sicurezza di Tel Aviv che si occupa di intelligence finanziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caso Hannoun, ecco chi è il misterioso 007 israeliano che ha fornito la prova che collega le associazioni finanziate e Hamas

