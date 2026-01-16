Caso Garlasco | legali Poggi ' si cerca di riabilitare Stasi mettendo alla gogna famiglia vittima'

Nel caso Garlasco, gli avvocati di Poggi evidenziano come si tenti di riabilitare Stasi, accusando ingiustamente la famiglia della vittima. Secondo loro, questa strategia ignora le prove già acquisite nel processo e le decisioni della Cassazione, rischiando di compromettere la memoria e la dignità delle persone coinvolte. Una questione che solleva importanti riflessioni sulla corretta interpretazione delle prove e sul rispetto delle procedure giudiziarie.

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - "Si cerca impropriamente di riabilitare l'assassino mettendo alla gogna la famiglia della vittima, senza alcuna considerazione delle prove che sono già state raccolte nel processo a seguito della prima sentenza della Cassazione". Lo affermano in una nota gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia di Chiara Poggi per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi. "Secondo quanto evidenziato da più parti l'apertura di una nuova indagine a carico di Andrea Sempio (indagato in concorso, ndr) sarebbe da ritenere funzionale ad una richiesta di revisione della condanna irrevocabile pronunciata a carico di Alberto Stasi" concludono i legali.

Garlasco, i legali Poggi: “Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa” - Gli avvocati della famiglia fanno riferimento a "un nuovo approfondimento informatico" da loro sollecitato e attaccano la nuova indagine che accusa su Andrea Sempio: “Si cerca impropriamente di riabil ... ilgiorno.it

Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - «La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - msn.com

Garlasco, Alberto Stasi in aula ma la famiglia Poggi rompe il silenzio

Mattino 5. . Caso #Garlasco, tutte le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi in diretta a #Mattino5 - facebook.com facebook

Nel mondo del giornalismo Piero #Colaprico è stato considerato a lungo il numero 1 dei neristi italiani. Poi è arrivato il caso #Garlasco e di fronte alle sue incredibili esternazioni tv mi chiedo: possibile abbiamo preso tutti un abbaglio così clamoroso #stasi #s x.com

