Caso Garlasco | legali Poggi ' nuove analisi confermano che trovò file porno su pc Alberto' 2

I legali della famiglia Poggi hanno confermato che nuove analisi hanno confermato la presenza di file pornografici nel computer di Alberto Stasi, nel contesto del Caso Garlasco. La richiesta di incidente probatorio da parte della parte civile è stata ritenuta inammissibile dalla Procura di Pavia, che ha comunque continuato a indagare sulla scena del delitto e sui reperti trovati.

(Adnkronos) - La parte civile non può chiedere direttamente l'incidente probatorio, in tal senso arriva dai legali della famiglia Poggi l'invito alla Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone che si è spesa per l'incidente probatorio sulla spazzatura della villetta di via Pascoli che ha portato a dire che l'Estathé rinvenuto sulla scena del delitto "è risultato riferibile ad Alberto Stasi" si legge nella nota. "Da parte nostra continueremo ad approfondire celermente ogni ulteriore elemento utile ad una ricostruzione ancor più dettagliata dei fatti, nell'interesse della verità e della giustizia" concludono gli avvocati Tizzoni e Compagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: legali Poggi, 'nuove analisi confermano che trovò file porno su pc Alberto' (2) Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) Leggi anche: Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caso Garlasco, consulenti Poggi: l'aggressione iniziata in cucina dove c'è solo il Dna di Stasi; Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé»; Delitto di Garlasco, nuova perizia: Chiara Poggi aggredita in cucina. Le ultime notizie; Stasi era sulla scena del crimine: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco. Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - «La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - ilmattino.it

Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara aveva visto la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia cambia tutto - La difesa della famiglia di Chiara Poggi ha fatto «un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso ... leggo.it

“Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco - it parla il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, che sta scrivendo una nuova perizia sulla dinamica dell'omicidio di Garlasco: "Mi ... fanpage.it

Mattino 5. . Caso #Garlasco, tutte le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi in diretta a #Mattino5 - facebook.com facebook

Nel mondo del giornalismo Piero #Colaprico è stato considerato a lungo il numero 1 dei neristi italiani. Poi è arrivato il caso #Garlasco e di fronte alle sue incredibili esternazioni tv mi chiedo: possibile abbiamo preso tutti un abbaglio così clamoroso #stasi #s x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.