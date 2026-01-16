Casini | Per la Groenlandia occorre un sovranismo europeo della difesa Il M5s sull' Iran? Incomprensibile

Pier Ferdinando Casini sottolinea l’importanza di un approccio europeo alla difesa della Groenlandia, distinguendo tra le questioni sollevate e le soluzioni proposte. In merito alla posizione del M5s sull’Iran, definisce le dichiarazioni del movimento come “incomprensibili”. Le sue osservazioni evidenziano la necessità di un’analisi approfondita e condivisa delle strategie nazionali e sovranazionali su temi geopolitici complessi.

"Bisogna rafforzare la difesa europea, prima di litigare con gli Stati Uniti", dice l'ex presidente della Camera. "Chi ama Maduro è ignorante". E Giuseppe Conte astenuto sull'Iran? "Incomprensibile. Avranno scambiato una mozione per una fiction" Roma. "Sulla Groenlandia bisogna distinguere tra il tema posto e la soluzione prospettata". L'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, oggi senatore del Partito democratico, osserva le carte geografiche. "Davanti ai mutamenti climatici – dice al Foglio – si aprono nuove rotte marittime. L'Artico acquista una sua centralità per gli Stati Uniti e per quello che sinora abbiamo considerato Occidente".

Pier Ferdinando Casini dice anche cose giuste “Ora anche gli abitanti della Groenlandia possono temere di finire sotto il dominio USA” @PaolaDiCaro, @Corri x.com

#intanto Minacce USA sulla Groenlandia: le forze militari danesi iniziano a schierarsi sul territorio facebook

