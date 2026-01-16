Caserta corre sul mattone | aumentano vendite e investimenti

Nei primi nove mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale italiano ha registrato un incremento nelle vendite e negli investimenti, con Caserta che si distingue per la crescita nel settore. Questi dati riflettono un trend positivo e una maggiore fiducia nel mercato immobiliare locale, confermando il ruolo della città come punto di interesse per acquirenti e investitori. Un quadro che evidenzia la ripresa e la stabilità del settore nel contesto nazionale.

Nei primi nove mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale italiano continua a mostrare segnali di vivacità, con 548.287 compravendite registrate a livello nazionale, pari a un aumento del +9,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche la Campania conferma un trend positivo, seppur più.

