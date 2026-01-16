Case a Genova sconto medio oltre il 10%

Nel primo semestre del 2025, il mercato immobiliare di Genova ha registrato una scontistica media superiore al 10%. Secondo le analisi dell’ufficio studi di un noto gruppo immobiliare, lo sconto medio si è attestato al 7,6%, leggermente inferiore all’8% rilevato un anno fa. Questi dati riflettono una certa stabilità nelle trattative e un andamento positivo nel settore delle compravendite residenziali.

Secondo le indagini dell'ufficio studi di un noto gruppo immobiliare, la scontistica media applicata nella prima parte del 2025 si è attestata al 7,6%, rilevando un leggero ribasso rispetto all'8% di un anno fa. Le percentuali cambiano se si analizzano le diverse tipologie immobiliari. Genova, dopo Palermo, è la grande città dove si registrano gli sconti maggiori. A livello di grandi città si registra una riduzione della scontistica a -7,9% del primo semestre del 2025, in leggero calo rispetto a -8,3% del primo semestre del 2024, a motivo di una bassa offerta e della preferenza accordata da parte dei potenziali acquirenti a immobili in buono stato o ristrutturati.

